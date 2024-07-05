В США дали оценку новому генсеку НАТО

Экс-главком НАТО Ставридис: Рютте на посту генсека справится с вызовами альянса

Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, который осенью займет пост генерального секретаря НАТО, способен справиться с вызовами, которые стоят перед военным блоком. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Bloomberg.

«Рютте — неприхотливый политик. (...) Он высокоорганизован, ориентирован на данные, любим своими избирателями и всегда хочет контролировать события. Все это хорошие признаки его способности справиться с самыми значительными вызовами, стоящими перед НАТО», — рассказал экс-главком альянса.

Ставридис также напомнил, что знаком с Рютте с 2010 года. По его словам, политик зарекомендовал себя как ответственного лидера, который привержен членству в Североатлантическом альянсе.

Полномочия нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. Предполагается, что Рютте сменит предшественника 2 октября и вступит в должность. Как отмечала газета Politico, с назначением согласились все 32 страны альянса.