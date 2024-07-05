«Ярсы» вышли на патрулирование двух российских регионов

МО РФ: расчеты ПГРК «Ярс» вышли на патрулирование Ивановской и Иркутской области

Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» вышли на патрулирование Ивановской и Иркутской области. О появлении расчетов в двух регионах сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В рамках плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях РВСН (ракетных войск стратегического назначения — прим. «Ленты.ру») пусковые установки ПГРК "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия», — уточнили в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что «Ярсы» способны выполнять марши протяженностью до 100 километров, в этот выход они отрабатывают рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций. Кроме того, стратегические ракетчики разрабатывают методы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

«Аналогичные учения в ближайшее время будут проведены и в других ракетных соединениях, — добавили в МО РФ. — Мероприятия позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН».

Ранее в Минобороны рассказали о преимуществах «Ярсов». Так, передвижной комплекс трудно обнаружить, если он покинул место дислокации; кроме того, система пересчета полетных данных позволяет произвести пуск ракеты с любой точки маршрута патрулирования за несколько минут.