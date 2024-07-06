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20:52, 6 июля 2024Россия

Москва потребует призвать Киев к ответу за жестокое убийство российского пленного

Мирошник: Киев ответит за жестокое убийство российского пленного
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Москва потребует призвать Киев к ответу за жестокое убийство российского пленного. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его слова передает РИА Новости.

Мирошник отметил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили российского бойца, который просил о медицинской помощи. По его словам, Москва потребует от международных организаций провести верификацию опубликованной в СМИ информации и привлечь украинские власти к ответственности.

Дипломат заявил, что в случае подтверждения данной информации этот случай можно будет квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов международного гуманитарного права, и он должен быть отнесен к военным преступлениям. Мирошник также отметил, что это далеко не первый факт бесчеловечных издевательств над российскими солдатами со стороны Украины. Также он указал, что есть случаи пыток, которые уже идентифицированы экспертами ООН.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, примкнувшие к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО).

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      Екатерина Подвигина
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