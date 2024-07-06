Неизвестный напал на участника шоу «Песни на ТНТ» в российском городе

В Перми неизвестный напал на участника шоу «Песни на ТНТ» Громова

В Перми неизвестный напал на участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Неизвестный мужчина набросился на Громова: выхватил укулеле, несколько раз ударил со спины, повалил на асфальта, а затем швырнул в него велосипед и разбил колонку музыканта. Отмечается, что мужчина был в агрессивном состоянии и напал на него без причины, а после скрылся.

По словам музыканта, перед тем как напасть на него, мужчина избил другого человека. Громов подчеркивает, что это нападение произошло тоже «ни за что». «Надеюсь, что его как можно скорее найдут. Такие буйные люди опасны для общества», — сказал Громов о произошедшем в российском городе.

Ранее сообщалось, что экс-супруга рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила, что музыканта избили и ограбили неизвестные.

