Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:40, 6 июля 2024Культура

Неизвестный напал на участника шоу «Песни на ТНТ» в российском городе

В Перми неизвестный напал на участника шоу «Песни на ТНТ» Громова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Перми неизвестный напал на участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Неизвестный мужчина набросился на Громова: выхватил укулеле, несколько раз ударил со спины, повалил на асфальта, а затем швырнул в него велосипед и разбил колонку музыканта. Отмечается, что мужчина был в агрессивном состоянии и напал на него без причины, а после скрылся.

По словам музыканта, перед тем как напасть на него, мужчина избил другого человека. Громов подчеркивает, что это нападение произошло тоже «ни за что». «Надеюсь, что его как можно скорее найдут. Такие буйные люди опасны для общества», — сказал Громов о произошедшем в российском городе.

Ранее сообщалось, что экс-супруга рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила, что музыканта избили и ограбили неизвестные.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники из ВСУ убивали российских пленных в зоне СВО. Они хвастались этим в групповых чатах

      Путин поздравил российских школьников с успехами на Европейской географической олимпиаде

      ВСУ атаковали три населенных пункта российского региона

      Названа главная проблема в отношениях России и США

      Во время урагана в Москве молния ударила в самолет с пассажирами на борту

      У готовивших госпереворот в Киргизии изъяли оружие и патроны

      Раскрыта причина взрыва на насосной станции в Волгограде

      Названо число жертв от взрыва на насосной станции в Волгограде

      В очереди на Крымский мост образовалась пробка из сотен машин

      Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше