Пашу Техника избили и ограбили неизвестные

Экс-супруга Паши Техника заявила, что артиста избили и ограбили неизвестные

Экс-супруга рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила, что музыканта избили и ограбили неизвестные. Она рассказала об инциденте в своем Telegram-канале.

«Пашу где-то нашли на районе, с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него), редкая модель стоимостью 500 тысяч рублей, и телефон украден», — написала бывшая жена исполнителя.

Карицкая отметила, что музыканта ограбили молодой человек и девушка, и опубликовала фотографию подозреваемых. Она сообщила, что заявление в полицию уже написано. По словам Карицкой, укравший куртку мужчина утверждает, что Техник дал ему поносить дорогой предмет гардероба. «Многие знакомые часто пользуются невменяемым состоянием Паши, забирают шмотки и так далее», — пояснила она.

Ранее на Техника подали в суд из-за долга в размере 62 тысяч рублей.