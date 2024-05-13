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11:43, 13 мая 2024Культура

Пашу Техника избили и ограбили неизвестные

Экс-супруга Паши Техника заявила, что артиста избили и ограбили неизвестные

Кадр: Goosin Home Production / YouTube

Экс-супруга рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила, что музыканта избили и ограбили неизвестные. Она рассказала об инциденте в своем Telegram-канале.

«Пашу где-то нашли на районе, с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него), редкая модель стоимостью 500 тысяч рублей, и телефон украден», — написала бывшая жена исполнителя.

Карицкая отметила, что музыканта ограбили молодой человек и девушка, и опубликовала фотографию подозреваемых. Она сообщила, что заявление в полицию уже написано. По словам Карицкой, укравший куртку мужчина утверждает, что Техник дал ему поносить дорогой предмет гардероба. «Многие знакомые часто пользуются невменяемым состоянием Паши, забирают шмотки и так далее», — пояснила она.

Ранее на Техника подали в суд из-за долга в размере 62 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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