Полиция запретила провести в Греции семейный парад Family pride

Полиция Греции запретила провести в Афинах семейный парад Family pride

Полиция Греции запретила проводить в Афинах семейный парад Family pride. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие, организованное в защиту традиционных семейных ценностей, сочли «угрозой общественной безопасности». Власти пояснили, что противники этого парада, называющие себя антифашистами, решили собраться в том же районе.

В марте на центральной афинской площади Синтагма у стен парламента Греции состоялся масштабный митинг из-за крушения двух поездов. Во время мероприятия группа неизвестных людей в масках напала на полицейских, забрасывая их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время столкновений толпа кричала лозунги «позор» и «убийцы» в адрес полицейских. В ответ на провокации полиция прибегла к применению химикатов и светошумовых гранат.