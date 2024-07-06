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06:30, 6 июля 2024Мир

Советник президента Сирии умерла в больнице после ДТП

SANA: советник президента Сирии Луна аш-Шибль умерла в больнице после ДТП
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль умерла в больнице после того, как попала в ДТП под Дамаском, сообщает государственное агентство SANA.

Аль-Шибль занимала должность директора политического и медийного управления администрации президента Сирии, а затем специального советника главы государства, говорится в публикации.

Авария произошла 2 июля. Ее автомобиль съехал с дороги. Аль-Шибль была срочно доставлена ​​в больницу в Дамаске, где у нее обнаружили кровоизлияние в голову, из-за чего ее пришлось поместить в отделение интенсивной терапии.

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      Сергей Грехов
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