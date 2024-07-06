Байден назвал вбросами данные соцопросов об отставании от Трампа

ABC: Байден не верит в многочисленные данные соцопросов об отставании от Трампа

Американский президент Джо Байден заявил, что не верит в многочисленные данные социологических опросов о своем отставании от конкурента Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Журналист попросил его прокомментировать опросы, которые говорят об отставании нынешнего главы государства от бывшего американского лидера. «Я не покупаюсь на это», — подчеркнул Байден.

Он считает, что все данные американских СМИ являются неверными и назвал их вбросами.

Ранее стало известно, что на предстоящих выборах в США действующего главу государства Байдена и экс-президента Трампа не поддержали бы четверть американских избирателей. Опрос выявил, что три процента американцев относятся благосклонно сразу к двум потенциальным кандидатам, 34 — только к Байдену и 36 — к Трампу. Исследование проводилось 13-19 мая среди 8638 взрослых американцев.

