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18:46, 6 июля 2024Россия

В Севастополе открыли бесплатные курсы оказания первой помощи

Губернатор Севастополя посетил бесплатные курсы оказания первой помощи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе открылись бесплатные курсы базовых навыков оказания первой помощи. Об этом в субботу, 6 июля, в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев, который побывал на занятиях.

«Эти курсы сегодня стартовали во всех муниципалитетах города, они проходят на базе наших школ. Я был в Балаклаве, в школе №25», — рассказал он.

Глава города послушал лекцию, которую провели заведующая приемным отделением 9-й больницы Елена Чупринова и ее супруг, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом в Передовом Павел Чупринов.

Губернатор напомнил, что решение организовать в Севастополе эти курсы было принято после ракетной атаки на пляж 23 июня. Он призвал всех освежить в памяти необходимые навыки или узнать о них на бесплатных курсах.

«Вы получите базовые навыки. Дай Бог, чтобы они вам никогда не пригодились. Но в критической ситуации вы сможете спасти чью-то жизнь», — подчеркнул Развожаев.

Атака на Севастополь, которая послужила причиной организации этих курсов, произошла 23 июня. Вооруженные силы Украины выпустили пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находились люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось.

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      Игорь Дмитров
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