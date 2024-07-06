Власти словацкого города запретили российским гребцам выступать на чемпионате мира

Власти Липтовски-Микулаша запретили российским гребцам выступать на ЧМ

Власти словацкого города Липтовски-Микулаш запретили российским спортсменам выступать на юниорском и молодежном чемпионате мира по гребному слалому. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Максим Образцов.

По его словам, словацкая федерация гребного слалома выступала за участие россиян, а мэрия была против. «Наши спортсмены, конечно, немного расстроились из-за недопуска на соревнования, но у нас достаточно насыщенный внутренний календарь», — заявил Образцов.

Турнир проходит со 2 по 7 июля. Перед его стартом 11 россиян получили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

С 26 июля по 11 августа пройдет Олимпиада-2024 в Париже. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Российских гребцов среди допущенных атлетов нет.

