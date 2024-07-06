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20:24, 6 июля 2024Ценности

Восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне

KP.RU: обучение в колледже Авроры Кибы стоит более 1,7 миллиона рублей в год

Фото: Belkin_Aleksey / Globallookpress.com

Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба поступила в престижный колледж в Лондоне, где год обучения стоит более 1,7 миллиона рублей (20 тысяч долларов). Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, информация, что Киба после окончания школы поступила в МГИМО, не соответствует действительности. На самом деле девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды — London College of fashion (UAL). Год обучения в этом учебном заведении, по сведениям издания, составляет 20 тысяч долларов или 1 миллион 762 тысячи рублей.

Отмечается, что возлюбленная 62-летнего певца давно увлекается дизайном, поэтому без проблем прошла вступительные экзамены. Лепс же, по данным журналистов, не собирается переезжать в Лондон и останется в России.

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Ранее появилась информация, что Григорий Лепс сделал предложение восемнадцатилетней возлюбленной, с которой познакомился через ее родителей. Они вместе появились на вручении премии «Муз-ТВ».

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      Алиса Дмитриева
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