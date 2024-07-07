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16:25, 7 июля 2024Мир

Авария с участием эсминца «Саханд» произошла в порту Ирана

В порту Ирана произошла авария с эсминцем ВМС «Саханд»

Фото: Mehr News Agency

В порту Ирана произошла авария с участием эсминца военно-морских сил «Саханд», передает ТАСС.

Отмечается, что авария произошла в районе порта Бендер-Аббас на юге страны, несколько человек в результате инцидента были ранены.

Причиной случая могло стать попадание воды в резервуары судна или техническая неисправность. Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

Ранее 6 мюля член исполнительного комитета по организации выборов Ирана Алирез Салими раскрыл подробности предстоящей церемонии инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. По его словам, на церемонии инаугурации президент приносит присягу в парламенте в присутствии главы судебной власти и членов Наблюдательного совета.

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