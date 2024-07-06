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19:04, 6 июля 2024Мир

Раскрыты подробности предстоящей инаугурации нового президента Ирана

Инаугурация нового президента Ирана может состояться в течение 1,5 месяцев

Фото: Vahid Salemi / AP

Инаугурация нового президента Ирана Масуда Пезешкиана может состояться в течение полутора месяцев. Подробности предстоящей церемонии раскрыл член исполнительного комитета по организации выборов Алирез Салими, передает РИА Новости.

«Учитывая, что на церемонию инаугурации президента обычно приглашаются иностранные гости, этот процесс требует определенных временных затрат. (...) Текущие прогнозы указывают на то, что церемония вступления в должность и инаугурации девятого президента Ирана состоится в первой половине месяца мордад (соответствует периоду с 22 июля по 5 августа — прим. "Ленты.ру")», — сказал Салими.

По его словам, на церемонии инаугурации президент приносит присягу в парламенте в присутствии главы судебной власти и членов Наблюдательного совета.

6 июля стало известно, что Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. За него проголосовали 16 миллионов граждан страны. Его оппонента Саида Джалили поддержали 13 миллионов иранцев. Выборы были назначены после авиакатастрофы с главой государства Эбрахимом Раиси.

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      Олег Давыдов
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