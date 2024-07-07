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15:10, 7 июля 2024Мир

Глава МИД Венгрии попросил провоенных политиков ЕС «пристегнуть ремни безопасности»

Глава МИД Венгрии: прошу европейских политиков пристегнуть ремни безопасности
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто попросил политиков Евросоюза (ЕС) пристегнуть ремни в преддверии дальнейших действий премьер-министра страны Виктора Орбана, передает РИА Новости.

Сийярто рассказал, что венгерский лидер столкнулся с критикой политиков ЕС из-за своего визита в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным: «Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности».

Он добавил, что ближайшие шесть месяцев венгерское правительство сделает все для прекращения конфликта, чтобы Европа смогла «вырваться из удушающего военного кризиса».

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.

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      Валентин Карант
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