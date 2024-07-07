После взрыва газа в Волгограде частично возобновили подачу воды

В Волгограде после взрыва на насосной станции частично возобновили подачу воды

В Волгограде после взрыва газа на насосной станции частично возобновили подачу воды, сообщили в Telegram-канале компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

«Подача холодного водоснабжения в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда продолжает осуществляться в полном объеме и штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компаний, уточнив, что также нормализовали подачу воды в отдельных домах, где были проблемы «из-за ажиотажа потребителей».

Жителям рекомендовали обратиться в управляющую организацию в случае отсутствия воды в квартире или ее подачи слабым напором.

Взрыв в здании насосной станции города произошел 6 июля. Сообщалось о четырех не подающих признаков жизни гражданах под завалами, еще двух человек не удалось спасти. Причиной произошедшего назвали взрыв газа. Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Мэр города Владимир Марченко сообщал о намерении восстановить разрушенное здание.