Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 7 июля 2024Россия

После взрыва газа в Волгограде частично возобновили подачу воды

В Волгограде после взрыва на насосной станции частично возобновили подачу воды
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: РИА Новости

В Волгограде после взрыва газа на насосной станции частично возобновили подачу воды, сообщили в Telegram-канале компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

«Подача холодного водоснабжения в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда продолжает осуществляться в полном объеме и штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компаний, уточнив, что также нормализовали подачу воды в отдельных домах, где были проблемы «из-за ажиотажа потребителей».

Жителям рекомендовали обратиться в управляющую организацию в случае отсутствия воды в квартире или ее подачи слабым напором.

Взрыв в здании насосной станции города произошел 6 июля. Сообщалось о четырех не подающих признаков жизни гражданах под завалами, еще двух человек не удалось спасти. Причиной произошедшего назвали взрыв газа. Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Мэр города Владимир Марченко сообщал о намерении восстановить разрушенное здание.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Япония предложила РФ выгодную сделку по Курилам. Путин отказался и удивил Китай. В чем заключалась идея Токио?

      Премьера Болгарии раскритиковали за слова о переговорах Украины с Россией

      Уругвай отреагировал на мирный план Бразилии и Китая по Украине

      Названы сроки восстановления газопровода под Алуштой

      Ушедший служить киевский журналист рассказал о настроениях среди солдат ВСУ

      В Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

      Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем решил подать на банкротство

      В США заявили о крахе политики НАТО по Украине

      Вернувшийся с СВО житель Петербурга напал с топором на покупателя гипермаркета

      Болельщики сборных Турции и Нидерландов устроили драку после матча Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше