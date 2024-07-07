Причины отказа Зеленского от стамбульских соглашений раскрыли

Экс-разведчик Бо: Запад отказался от мира в 2022 году из-за недооценки России

Запад заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от заключения стамбульских соглашений в 2022 году из-за недооценки России и веры в ее военное поражение. С таким заявлением выступил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Запад недооценил Россию. Они думали, что их ресурсы бесконечны. Я имею в виду, они считали, что смогут дать украинцам достаточно всего, чтобы те одержали верх над Россией. Владимир Зеленский думал так же, он верил в это», — сказал Бо.

Ранее газета The New York Times (NYT) опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Проект соглашения содержит 18 статей, ряд предложений вызвал у сторон непримиримые разногласия.