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08:16, 7 июля 2024Бывший СССР

Российские военные подбили Bradley и забрали трофейный РЭБ под Часовым Яром

РИА Новости: военные РФ при помощи дронов поразили БМП Bradley под Часовым Яром

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Военные 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе российской группировки войск «Юг» подбили с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, которой пользовались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), и, добравшись до машины, забрали с нее трофейный РЭБ. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой группы бригады с позывным Кучер.

«Когда появилась возможность, мы осмотрели данный аппарат (...) и "затрофеили" такой нужный и важный для нас РЭБ, мы сняли его прям с башни и забрали себе», — сообщил он, добавив, что машину поразили под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее авиаудары российских войск с применением планирующих бомб сделали позиции ВСУ в районе Новый в городе Часов Яр совершенно непригодными для обороны. Сообщается, что украинским военным пришлось отступить на другой берег канала на окраине ключевого города Часов Яр.

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      Маргарита Пименова
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