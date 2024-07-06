Politico: планирующие бомбы ВС РФ уничтожили позиции Украины в Часовом Яре

Авиаудары российских войск с применением планирующих бомб сделали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новый в городе Часов Яр совершенно непригодными для обороны. Об этом рассказали в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии, пишет Politico.

По данным издания, украинским военным пришлось отступить на другой берег канала на окраине ключевого города Часов Яр. «Позиции стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб», — сообщили в бригаде.

Взятие Часова Яра откроет российской армии путь в глубину последней линии обороны ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР.)

Ранее российские военные за неделю взяли пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр.