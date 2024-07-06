Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:38, 6 июля 2024Мир

Планирующие бомбы уничтожили позиции ВСУ в Часовом Яре

Politico: планирующие бомбы ВС РФ уничтожили позиции Украины в Часовом Яре

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Авиаудары российских войск с применением планирующих бомб сделали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новый в городе Часов Яр совершенно непригодными для обороны. Об этом рассказали в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии, пишет Politico.

По данным издания, украинским военным пришлось отступить на другой берег канала на окраине ключевого города Часов Яр. «Позиции стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб», — сообщили в бригаде.

Взятие Часова Яра откроет российской армии путь в глубину последней линии обороны ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР.)

Ранее российские военные за неделю взяли пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Министр обороны России приказом отменил сроки носки формы в зоне СВО. Когда теперь бойцам будут выдавать новую одежду?

      Эксперт раскрыл самый простой способ позвонить заблокировавшему вас абоненту

      Россиянам назвали способ увеличить размер пенсии

      Планирующие бомбы уничтожили позиции ВСУ в Часовом Яре

      В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

      Байден словами «был без сил» объяснил выступление на дебатах

      Во Франции назвали безумной реакцию главы Еврокомиссии на визит Орбана в Москву

      Байден назвал виновного в своем провале на дебатах

      Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной

      В Сербии заявили о своем праве выбирать друзей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше