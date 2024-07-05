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14:07, 5 июля 2024Россия

Российские военные взяли пять населенных пунктов в зоне СВО

МО РФ: военные взяли пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за неделю взяли пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, сообщается о взятии населенных пунктов Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее Минобороны также сообщило о групповых ударах высокоточным оружием по украинским аэродромам, объектам энергетики, хранилищам топлива для военных нужд и цехам сборки беспилотников.

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      Елена Торубарова
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