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10:08, 7 июля 2024Россия

В российском регионе жителей эвакуировали из-за детонации взрывоопасных объектов

Жителей Воронежской области эвакуировали из-за детонации взрывоопасных объектов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителей Воронежской области эвакуировали из-за детонации взрывоопасных объектов, сообщил глава региона Андрей Гусев в своем Telegram-канале.

«Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идет эвакуация граждан в пункты временного размещения», — сообщил Гусев.

Как уточнили губернатор, ввели режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) в Подгоренском районе, который ночью атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) — силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их обломки спровоцировали пожар на складе.

По словам Гусева, никто в результате атаки не пострадал, пожар потушили. Он добавил, что на месте происшествия задействовали сотрудников оперативных служб и ведомств.

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      Елена Торубарова
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