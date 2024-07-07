В США раскрыли реакцию спонсоров демократов на интервью Байдена

Интервью действующего президента США Джо Байдена не переубедило спонсоров Демократической партии, которые считают, что он должен снять кандидатуру с предстоящих президентских выборов. Об этом сообщил телеканал ABC News.
«Интервью президента Джо Байдена телеканалу ABC News вечером пятницы (...) и события в дни после его неуверенного выступления на дебатах не подавили беспокойства некоторых спонсоров демократов. Теперь все больше людей высказывают свое мнение, причем один из них утверждает, что Байдену нужно сделать нечто большее, чем просто выбыть из президентской гонки», — заявили журналисты.
В частности, ABC News приводит слова соучредителя и председателя совета директоров Netflix Рида Хастингса, который заявил, что Байден отрицает наличие проблем с психическим состоянием. По словам предпринимателя, нынешний президент США должен сойти с президентской гонки уступив место «энергичному лидеру демократов».
Похожее мнение также высказали бывший генеральный директор Paypal Билл Харрис, в 2020 году пожертвовавший на президентскую кампанию Байдена 620 тысяч долларов (около 54,5 миллионов рублей), инвестор Уитни Тилсон, миллиардер и глава строительной компании Рик Карузо, а также голливудский продюсер Дэймон Линделоф.
Ранее снять свою кандидатуру с предстоящих выборов Джо Байдена призвала группа известных бизнесменов, являющихся спонсорами Демократической партии США. На момент отправки документ подписали 168 человек.