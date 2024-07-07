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13:22, 7 июля 2024Россия

В Воронежской области рассказали о ликвидации последствий ЧС

Гусев: около 50 жителей Воронежской области перевезли в ПВР

Фото: РИА Новости

Около 50 человек из трех населенных пунктов были перевезены в пункты временного размещения (ПВР) в Воронежской области. Об этом рассказал глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

«Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь», — рассказал он о ликвидации последствий ЧС.

Гусев отметил, что часть граждан предпочли отправиться к родственникам, остальных доставили в ПВР — Подгоренскую школу. Людей обеспечили питанием, сотовой связью, а также медицинской помощью. Губернатор призвал жителей района сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей и оперативных служб.

7 июля в Воронежской области ввели режим ЧС после ночной атаки Вооруженных сил Украины и пожара на складе.

Подгоренский район расположен в юго-западной части Воронежской области. По состоянию на 2021 год здесь проживают порядка 21 тысячи человек. Административным центром района является поселок городского типа Подгоренский, он находится примерно в 80 километрах от границы с Украиной.

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