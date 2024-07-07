Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 7 июля 2024Мир

Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов о службе в армии

Американские ветераны раскритиковали Байдена из-за слов о военной службе

Фото: Jay Biggerstaff / Reuters

Президент США Джо Байден, выступая перед военнослужащими в Белом доме по случаю Дня независимости заявил, что бывал в боях на полях сражений. Американские ветераны раскритиковали президента, поскольку он никогда не служил в армии, передает Fox News.

«Это всегда дурной тон, когда политик пытается заявить о себе и каким-то образом приравнивает свою службу к службе тех мужчин и женщин, которые служат», — заявил бывший советник по делам ветеранов Белого дома Дэрин Селник.

Он добавил, что Джо Байден, каждый раз выступая, сводит разговор к себе самому: «Просто говорите о военнослужащих и женщинах, думайте о стране; не делайте все о себе».

Ранее стало известно, что множество членов Демократической партии в Конгрессе США обеспокоены состоянием президента Джо Байдена и его шансами победить своего конкурента Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Вскрылись планы по уничтожению «Северного потока». Газопровод хотели взорвать еще до вхождения Крыма в состав России

      Опубликованы кадры уничтожения «Искандером» двух пусковых установок ЗРК Patriot

      Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов о службе в армии

      Умерла первая жена Фиделя Кастро

      В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

      «Искандер» уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot

      Названо число продолжающих работать в России американских компаний

      Российские военные подбили Bradley и забрали трофейный РЭБ под Часовым Яром

      Экс-замминистра обороны России прокомментировала слухи о своем отъезде во Францию

      Несколько беспилотников сбили над Воронежской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше