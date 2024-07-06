В Конгрессе обеспокоились состоянием Байдена

CNN: многие демократы в Конгрессе США обеспокоены состоянием Байдена

Множество членов Демократической партии в Конгрессе США обеспокоены состоянием президента Джо Байдена и его шансами победить своего конкурента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, в частных разговорах за закрытыми дверями многие члены Конгресса «выражают беспокойство относительно жизнеспособности президента Байдена». Собеседники телеканала указывают на возможность наступления «поворотного момента» для Белого дома.

Телеканал также сообщает, что уже в воскресенье, 8 июля, проблему Байдена планируется обсудить во время звонка в Палате представителей между лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом и его однопартийцами. В понедельник, 9 июля, на уровне Сената встречу организует глава комитета по разведке Марк Уорнер.

«Законодатели находятся у себя дома, Они слушают своих избирателей и принесут их беспокойства обратно в Вашингтон», — отмечает CNN.

Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.

Сам Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре.