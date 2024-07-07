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18:25, 7 июля 2024Мир

Заразившийся поедающей мозг амебой мужчина скончался в Израиле

Kan: в Израиле скончался мужчина, заразившийся поедающей мозг амебой
Амеба Naegleria fowleri

Амеба Naegleria fowleri. Фото: CDC / Reuters

В Израиле скончался мужчина, которого госпитализировали с воспалением мозга, вызванным амебой Naegleria fowleri. Об этом сообщает Kan.

26-летний мужчина скончался в больнице «Бейлинсон» в городе Петах-Тиква. Его госпитализировали 4 июля в тяжелом состоянии с амебным менингоэнцефалитом после посещения одного из пляжей на озере Кинерет. Несмотря на медикаментозное лечение и хирургическое вмешательство, спасти пациента медикам не удалось.

Амебный менингоэнцефалит — редкая инфекция головного мозга, вызываемая Naegleria fowleri. Амеба может проникнуть в организм человека через нос во время плавания в пресной теплой воде, например, в реках и озерах, впоследствии перебираясь в головной мозг. Среди ранних симптомов заболевания — головная боль, температура, тошнота и рвота, , рассеянность и галлюцинации.

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      Варвара Кошечкина
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