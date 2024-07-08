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17:40, 8 июля 2024Мир

Байден заявил о равнодушии к мнению своих спонсоров

Байден заявил, что его не волнуют призывы спонсоров выйти из предвыборной гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих американского лидера выйти из президентской гонки. С таким заявлением Байден выступил в ходе интервью для MSNBC.

«Меня не волнует, что думают эти крупные имена», — сообщил глава государства в ответ на перечисление крупных организаций и экспертов, которые выступили за снятие его кандидатуры с предстоящих выборов.

Байден назвал подобные призывы попыткой элит вытеснить его из предвыборной гонки и добавил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США.

Президент также отметил, что в своей кампании он рассчитывает на поддержку «среднестатистического» избирателя.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что крупные спонсоры Демпартии обсудили различные сценарии выхода Байдена из предвыборной гонки.

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      Елизавета Мытарева
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