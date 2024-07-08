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16:53, 8 июля 2024Мир

Спонсоры демократов обсудили снятие Байдена с выборов

NYT: крупные спонсоры демократов обсудили снятие Байдена с выборов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Крупные спонсоры Демократической партии обсудили различные сценарии выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Некоторые спонсоры обсуждали "элегантные" способы, которые позволили ли бы Байдену выйти из гонки таким образом, чтобы он мог сохранить свою репутацию», — передает издание.

Авторы материала отметили, что часть спонсоров Демпартии предполагают, что американскому лидеру «будет непросто» сняться с выборов в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Однако другие доноры указали на то, что Байдену лучше отказаться от выдвижения «как можно раньше». Если он откажется сейчас, то у него будет больше времени для поддержки нового кандидата. По их мнению, «это может придать преемнику Байдена больше легитимности».

Ранее Байден заявил в письме к Конгрессу об отсутствии планов сниматься с президентских выборов. Он также написал, что Демпартии необходимо закрыть вопрос о его замене на другого кандидата, чтобы сконцентрироваться на текущей предвыборной гонке.

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      Дарья Устьянцева
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