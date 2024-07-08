Симороз: из-за пропитых дегенератов в руководстве Украины мы теряем территории

Киев «затыкает проблемы» бойцами Вооруженных сил республики (ВСУ), при этом из-за «пропитых дегенератов» в руководстве страна теряет территории, а ее позиции на мировой арене слабеют. В этом признался украинский военнослужащий Олег Симороз в эфире «Фабрики новин».

По словам военного, в последние недели из зоны боевых действий приходит множество страшных новостей. Симороз обратился к властям с просьбой показать хотя бы одно направление, где были бы возведены фортификации.

«Не буду я подбирать слова, достали, откровенно говоря, меня эти товарищи. Отходят ребята на позиции, "выгодные" так называемые. Позиции не готовы, отступают фактически, только территорию отдают... Вы от Байдена ждете бетона? Вот откровенно: уже настолько людьми затыкают эти все проблемы, все совершенно нелогичные действия командиров», — подчеркнул военнослужащий.

В мае 2024 года лишившийся обеих ног демобилизованный боец ВСУ Олег Симороз рассказал, что вместе с квитанциями за коммунальные услуги получил повестку в военкомат. На фоне этого боец посоветовал переложить на онлайн-ботов обязанности военкомов, отправив последних на фронт.