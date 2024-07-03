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16:24, 3 июля 2024Бывший СССР

Украинец оскорбил отказавшегося встать безногого ветерана ВСУ

Украинец оскорбил безногого ветерана ВСУ за отказ встать перед его собакой

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Безногого ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ), ветеринара из Одессы Алексея Притулу оскорбил за отказ встать пришедший на прием со своей собакой украинец. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как видно на опубликованных кадрах, мужчина завел животное в кабинет ветеринара и вел себя спокойно, пока не получил от врача отказ встать при осмотре собаки. Когда ветеринар сказал, что не может этого сделать и показал протезы, украинец громко оскорбил его и покинул помещение.

По словам самого Притулы, эта ситуация является иллюстрацией «подводных камней» на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни.

В мае лишившийся обеих ног демобилизованный боец ВСУ Олег Симороз рассказал, что вместе с квитанциями за коммунальные услуги получил повестку в военкомат. На фоне этого Симороз посоветовал переложить на онлайн-ботов обязанности военкомов, отправив последних на фронт.

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      Александр Курбатов
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