Украинец оскорбил отказавшегося встать безногого ветерана ВСУ

Украинец оскорбил безногого ветерана ВСУ за отказ встать перед его собакой

Безногого ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ), ветеринара из Одессы Алексея Притулу оскорбил за отказ встать пришедший на прием со своей собакой украинец. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Как видно на опубликованных кадрах, мужчина завел животное в кабинет ветеринара и вел себя спокойно, пока не получил от врача отказ встать при осмотре собаки. Когда ветеринар сказал, что не может этого сделать и показал протезы, украинец громко оскорбил его и покинул помещение.

По словам самого Притулы, эта ситуация является иллюстрацией «подводных камней» на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни.

В мае лишившийся обеих ног демобилизованный боец ВСУ Олег Симороз рассказал, что вместе с квитанциями за коммунальные услуги получил повестку в военкомат. На фоне этого Симороз посоветовал переложить на онлайн-ботов обязанности военкомов, отправив последних на фронт.