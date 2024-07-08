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14:13, 8 июля 2024Россия

Два мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на российский регион

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Курскую область, пострадали два мирных жителя

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Курскую область, двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района один житель получил осколочное ранение, другой контузию», — написал он.

По словам чиновника, пострадавших направили в местную больницу.

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Помимо того, украинский дрон атаковал Суджанскую районную больницу. Там зафиксировали выбитые окна и повреждения фасада здания. Пострадавших нет, добавил Смирнов.

Накануне вечером шесть украинских дронов ликвидировали и обезвредили в Курской области. Беспилотники были уничтожены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах региона.

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      Никита Абрамов
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