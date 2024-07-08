Два мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на российский регион

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Курскую область, пострадали два мирных жителя

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Курскую область, двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате атаки украинских дронов-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района один житель получил осколочное ранение, другой контузию», — написал он.

По словам чиновника, пострадавших направили в местную больницу.

Помимо того, украинский дрон атаковал Суджанскую районную больницу. Там зафиксировали выбитые окна и повреждения фасада здания. Пострадавших нет, добавил Смирнов.

Накануне вечером шесть украинских дронов ликвидировали и обезвредили в Курской области. Беспилотники были уничтожены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах региона.