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22:06, 7 июля 2024Россия

В Курской области уничтожили шесть украинских дронов

Врио губернатора Смирнов: в Курской области уничтожили шесть украинских дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Шесть украинских дронов ликвидировали и обезвредили в Курской области в воскресенье, 7 июля. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были уничтожены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах. Смирнов сообщил, что неоднократно обстреливались хутор Олешня Суджанского района, поселок Коренево Кореневского района, деревня Елизаветовка, а также поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района.

Во время обстрела поселка Коренево в одном доме были повреждены крыша, окна и газовое оборудование. Смирнов отметил, что пострадавших нет.

Ранее бывший представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал болезненным удар Российской армии по аэродрому Миргород Полтавской области. «Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — заявил Игнат, добавив, что украинской армии тяжело противостоять тактике ВС России по тактическому уровню использования беспилотников.

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      Марина Совина
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