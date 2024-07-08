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12:35, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Экологи развеяли миф о связи нашествия медуз в Азовском море с Крымским мостом

Экологи опровергли связь нашествия медуз в Азовском море с Крымским мостом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Telegram-канале бывшего советника мэра Мариуполя Петра Андрюшенко появился пост, в котором он объяснил рост числа медуз в Азовском море. По словам украинского политика, явление связано с осолонением моря якобы из-за строительства Крымского моста. Экологи развеяли этот миф.

Экологи не раз заявляли о недостоверности подобной информации. «Не может быть никакой связи между строительством моста и нашествием медуз. Водообмен в Черном и Азовском морях связан с распределением солености, плотности, прозрачности. Колебание показателей зависит от речного стока, осадков, испарений», — говорила в 2021 году член Общественного совета Минприроды и судебный эксперт по экологии Елена Есина, передает РБК.

Ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Николай Шадрин в разговоре с РИА Новости отмечал, что изменение уровня солености моря является цикличным процессом. По словам ученого, нашествие медуз, скорее всего, связано с потеплением и формированием бескислородных зон в придонном слое.

В управлении океанографии и природоохранных исследований филиала Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» пришли к выводу, что строительство Крымского моста оказало положительный эффект на Азовское море и снизило уровень вредных веществ в воде. «С постройкой моста упорядочился проход судов через акваторию моря, ужесточился контроль за сбросом льяльных (отработанных) вод судами, несколько снизилось использование маломерного флота в юго-восточном районе моря», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Слова Андрющенко не вызвали интерес у российских СМИ. Публикации на эту тему найти не удалось. Новые публикации на тему связи роста осолонения Азовского моря со строительством Крымского моста не появлялись.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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