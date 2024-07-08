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21:20, 8 июля 2024Мир

Французский генерал допустил переговоры Зеленского с Путиным рано или поздно

Французский генерал Ришу: Зеленскому рано или поздно придется говорить с Путиным
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Французский генерал Николя Ришу в эфире YouTube-канала LCI допустил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется встретиться и пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении», — заявил военный.

По мнению Ришу, в мировой истории полная капитуляция одного из участников конфликта является исключительным случаем, поэтому в будущем стороны будут вынуждены искать дипломатические пути решения.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. По его словам, государства из разных частей мира должны принять участие в разработке мирного плана и затем предложить его Москве.

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      Марина Совина
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