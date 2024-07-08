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09:54, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Российские компании подверглись кибератаке через системы для лифтов

Хакеры Lifting Zmiy атаковали российские компании через системы для лифтов

Фото: Imago / Globallookpress.com

Хакеры из группировки Lifting Zmiy атаковали российские компании через системы для лифтов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар».

«Злоумышленники взламывали контроллеры, входящие в состав SCADA-систем (предназначены для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления), и размещали на них серверы, используемые в атаках на другие цели», — рассказали в агентстве.

Атаке подверглись компании в том числе из госсектора, сферы IT, телекома и других отраслей. Сами лифты при этом атакованы не были, хотя теоретически у хакеров была такая возможность.

Отмечается, что злоумышленники использовали инфраструктуру провайдера Starlink компании SpaceX Илона Маска.

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      Маргарита Щигарева
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