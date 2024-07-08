Харрис продолжила поддерживать Байдена на фоне слухов о его замене

Штаб Байдена: Харрис продолжает поддерживать президента на фоне слухов о замене

Вице-премьер США Камала Харрис продолжает поддерживать американского президента Джо Байдена на фоне слухов о том, что она может стать его заменой на предстоящих выборах. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба Байдена Седрик Ричмонд в эфире канала MSNBC.

«Я бы сказал, что она поддерживает президента Байдена не только публично. Она также говорит об этом в частном порядке», — сообщил Ричмонд.

Он отметил, что Харрис «усиливает свою роль, становится значимым партнером» в избирательной кампании.

Сопредседатель штаба также подтвердил, что после дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом Байден получил поддержку губернаторов штатов Мичиган и Калифорния Гретхен Уитмар и Гэвина Ньюсома.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия США рассматривает Харрис как единственного кандидата на замену американскому лидеру в текущей президентской гонке.