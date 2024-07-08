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18:35, 8 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко назначил вице-премьером посла в России

Лукашенко назначил вице-премьером посла в России Рогожника

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил посла в России Александра Рогожника вице-премьером по вопросам Союзного государства и отношений с Россией. Сообщение опубликовано на официальном сайте белорусского лидера.

В качестве вице-премьера Рогожник будет координировать органы власти Белоруссии и представителей Минска в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию. Дипломат также был назначен спецпредставителем по вопросам сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

«При этом Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией», — подчеркивается в сообщении.

Рогожник был назначен послом в России 27 июня указом Лукашенко. На этом посту он сменил Дмитрия Крутого, который был назначен руководителем президентской администрации.

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      Юрий Леонов
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