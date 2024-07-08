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16:48, 8 июля 2024Ценности

Люксовые бутики в Париже обезопасили витрины из-за страха беспорядков после выборов

В Париже бутик Louis Vuitton поставил щиты на витрины перед вторым туром выборов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Люксовые бутики в Париже обезопасили витрины из-за страха беспорядков. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Владельцы магазинов Louis Vuitton, Massimo Dutti, Petit Bateau, Havaianas и Mind Oasis, расположенных на главных улицах города, установили на витрины стальные щиты, чтобы защитить от возможных случаев вандализма после второго тура досрочных выборов в парламент Франции. Кроме того, металлические рамы на свои окна поставили JD Sports, Zara, Pull & Bear и Bershka. По словам сотрудников магазинов, полиция Парижа предупредила их о возможных потасовках. «Всем магазинам было дано указание подготовить баррикады. Нас также попросили закончить работу на час раньше, в 19:30, чтобы мы смогли уйти домой до оглашения результатов», — подтвердила консультант JD Sports.

Уточняется, что главная торговая улица Парижа Риволи, на которой расположены магазины ведущих модных брендов, может стать главной целью протестующих. Несколько банков также забаррикадировали свои офисы во избежание погромов.

1 июля представители леворадикального движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки после оглашения первых итогов выборов в парламент Франции. По предварительным данным, победу на выборах одерживает партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая может получить до 270 мест в Национальном собрании. Второй результат показала коалиция левых сил «Новый народный фронт», которая может претендовать на 200 мест в парламенте.

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      Мария Винар
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