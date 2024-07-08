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15:32, 8 июля 2024Мир

МИД заявил о желании ряда стран провести встречи с Лавровым

МИД: ряд стран выразили желание провести двусторонние встречи с Лавровым

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Ряд стран выразили желание провести в Нью-Йорке двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, которого цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Лавров отправится в составе российской делегации в Нью-Йорк по случаю начала председательства России в Совете Безопасности ООН.

«Сейчас поступает информация, что те, кто хотел бы принимать участие в этих мероприятиях, могут быть заинтересованы во встрече с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассмотрены», — подчеркнул он.

Ранее Лавров сообщил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.

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      Виктория Кондратьева
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