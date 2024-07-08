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20:16, 8 июля 2024Экономика

Мосбиржа начала публиковать курс белорусского рубля

Мосбиржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Московская биржа начала публиковать курсы казахстанского тенге и белорусского рубля. Соответствующая информация появилась на главной странице сайта торговой площадки.

В списке валютных котировок на первой строчке находится курс юаня к рублю. После тенге и белорусского рубля расположен курс турецкой лиры. При этом информации о курсе евро и доллара к рублю, а также евро к доллару, пропали с главной странцы биржи.

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В разделе «Все котировки» по-прежнему можно ознакомиться с полным списком валютных пар. Напротив валют, торговля которыми была остановлена на Мосбирже, стоит прочерк.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. После этого Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

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