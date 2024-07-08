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21:01, 8 июля 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о вреде водки для эрекции

Фото: Jakub Dziubak / Unsplash

Алкоголь влияет на мужское здоровье крайне негативно, предупредил доктор медицинских наук, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Григорьев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Врач объяснил: в 100 граммах водки, например, содержится 235 килокалорий, соответственно, регулярно употребляющий алкоголь человек расположен к набору массы тела. Увеличение количества жира стимулирует повышенную выработку женских половых гормонов эстрогенов. В норме в организме мужчины вырабатываются и андрогены, и эстрогены, но первых должно быть больше, подчеркнул Григорьев.

Много жировой клетчатки — много эстрогенов. Они начинают «воевать» с мужскими гормонами. Как следствие снижается половое влечение — либидо, ухудшается эрекция и мужское здоровье в целом

Николай Григорьевуролог, доктор медицинских наук, профессор

Также, по словам уролога, эрекция может нарушаться из-за накопления даже небольшого количества жира в определенных структурах полового члена. Чем человек толще, тем менее активную половую жизнь он ведет, предупредил врач.

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В целом если мужчина активно употребляет алкоголь, ухудшается состояние всех его органов и систем, так как в организме все они взаимосвязаны, подытожил Григорьев.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Стрельникова раскрыла правду о влиянии алкоголя на похудение. По ее словам, спиртные напитки не только являются очень калорийными, но и повышают аппетит. Кроме того, алкоголь приводит к нарушению водного баланса в организме.

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      Наталья Обрядина
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