Мужчин предупредили о вреде водки для эрекции

Алкоголь влияет на мужское здоровье крайне негативно, предупредил доктор медицинских наук, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Григорьев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Врач объяснил: в 100 граммах водки, например, содержится 235 килокалорий, соответственно, регулярно употребляющий алкоголь человек расположен к набору массы тела. Увеличение количества жира стимулирует повышенную выработку женских половых гормонов эстрогенов. В норме в организме мужчины вырабатываются и андрогены, и эстрогены, но первых должно быть больше, подчеркнул Григорьев.

Много жировой клетчатки — много эстрогенов. Они начинают «воевать» с мужскими гормонами. Как следствие снижается половое влечение — либидо, ухудшается эрекция и мужское здоровье в целом Николай Григорьев уролог, доктор медицинских наук, профессор

Также, по словам уролога, эрекция может нарушаться из-за накопления даже небольшого количества жира в определенных структурах полового члена. Чем человек толще, тем менее активную половую жизнь он ведет, предупредил врач.

В целом если мужчина активно употребляет алкоголь, ухудшается состояние всех его органов и систем, так как в организме все они взаимосвязаны, подытожил Григорьев.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Стрельникова раскрыла правду о влиянии алкоголя на похудение. По ее словам, спиртные напитки не только являются очень калорийными, но и повышают аппетит. Кроме того, алкоголь приводит к нарушению водного баланса в организме.

