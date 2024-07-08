На Дальнем Востоке подсчитали число ввезенных в Россию иномарок

Таможня Владивостока: в первом полугодии в Россию ввезли 118 тысяч иномарок

За первое полугодие 2024 года владивостокские таможенники оформили ввоз в Россию 118 тысяч иномарок. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА Новости.

Речь идет об автомобилях физических лиц для личного пользования — малотиражных иномарках с объемом двигателя до 1,9 литра. Как известно, санкции введенные Токио, запрещают экспортировать в Россию японские автомобили с двигателем больше 1,9 литра. При этом, если в июле 2023 года был поставлен рекорд в 30 тысяч оформленных автомашин, то в июне 2024 года этот показатель уже достигал 25 тысяч.

Отмечается, что число ввезенных за первое полугодие автомашин осталось почти на уровне аналогичного периода прошлого года.

Закон о запрете на ввоз в Россию машин с двигателем объемом более 1,9 литра, а также гибридных и электромобилей вступил в силу 8 августа 2023 года. Эта норма также коснулась коммерческих автомобилей с малым объемом двигателя, включая грузовички и грузопассажирские универсалы. Кроме того, под санкции попали железнодорожные составы и локомотивы, шины для крупногабаритного транспорта, стальные, свинцовые и цинковые изделия.

Уже 17 августа появилась информация, что на таможне Владивостока количество оформляемых японских автомобилей упало вдвое.