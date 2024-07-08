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14:17, 8 июля 2024Из жизни

Наркомафия обстреляла гостей на свадьбе

Во Франции наркомафия расстреляла турецкую свадьбу в департаменте Мозель

Фото: Unsplash

Во Франции боевики наркомафии ворвались на свадьбу и обстреляли гостей. Об этом сообщает The Guardian.

Нападение случилось в субботу, 29 июня, в коммуне Тьонвиль, департамент Мозель. В тот день около сотни гостей праздновали свадьбу турецкой пары в банкетном зале. После часа ночи несколько человек вышли на улицу, чтобы покурить. В этот момент рядом остановился автомобиль, из которого вышли трое «тяжело вооруженных» преступников, и открыли огонь по собравшимся.

Всего было ранено шестеро человек, одного из которых врачам спасти не удалось. Еще трое пострадавших, включая беременную женщину, были доставлены в больницу в критическом состоянии.

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По версии следствия, нападение было связано с конфликтом между бандами наркоторговцев в департаменте Мозель. Мэр города выразил «моральную поддержку молодоженам и пострадавшим».

Ранее сообщалось, что в американском городе Сент-Луис свадьба закончилась тяжелым ранением жениха. На торжество ворвались грабители, потребовали у гостей деньги, а потом несколько раз выстрелили в мужчину.

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      Никита Савин
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