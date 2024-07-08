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19:09, 8 июля 2024Мир

Усилия Орбана по урегулированию конфликта на Украине назвали обреченными на провал

Политолог Блохин: усилия Орбана по достижению мира на Украине обречены на провал
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал государственные визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для урегулирования конфликта на Украине. В беседе с «Лентой.ру» политолог назвал усилия Орбана для достижения мира обреченными на провал.

«Понятно, что Орбан сейчас поговорил со многими лидерами, но на самом деле ключевые решения принимаются в Вашингтоне, не в Пекине, не в ЕС, не на Украине. Сколько бы он ни ездил, его челночная дипломатия обречена на провал. Тем более что Орбана считают восточноевропейским [Дональдом] Трампом. Мейнстрим западных стран думает иначе, чем Орбан. Когда он приехал в Москву, то уже все заявили, что он там не представляет интересы ЕС, а многие журналисты стали называть его российским агентом», — сказал эксперт.

Орбан хочет быть модератором переговорного процесса, неким «мостиком» между Западом, Россией и всеми остальными, чтобы решить конфликт. Но проблема не в отсутствии модератора, а в том, что нет желания договариваться ни у Запада, ни у Украины. (...) Миссия Орбана, к сожалению, обречена на провал

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист

8 июля венгерский политик прибыл в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он высоко оценил мирные инициативы Пекина. Председатель КНР в свою очередь считает, что сейчас важно не усугублять обстановку на поле боя.

Орбан также анонсировал, что из Китая он поедет в США. В администрации премьера Венгрии добавили, что он отправится в Вашингтон на саммит НАТО, но использует поездку и для своей «миссии мира».

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2 июля Орбан посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским по возможному завершению конфликта. 5 июля он прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встреч и Россия, и Украина отказались от инициативы венгерского коллеги прекратить огонь, чтобы начать переговоры. Каждая из сторон заявила, что противник воспользуется паузой в своих интересах и усилит позиции.

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      Кирилл Садовский
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