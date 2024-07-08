Посол США назвала количество переданных Украине патрульных катеров

Посол США на Украине Бринк: Вашингтон передал Киеву четыре патрульных катера

Вашингтон передал Киеву четыре патрульных катера, сообщила посол США Бриджит А. Бринк на официальной странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«На этой неделе Соединенные Штаты поставили еще 4 патрульных катера Государственной пограничной службе Украины. Они позволят большему количеству судов экспортировать зерно и другие жизненно важные товары по всему миру, поддерживая украинских фермеров и бизнес, а также экономику Украины», — говорится в публикации.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 2,35 миллиарда долларов. В ответ на это посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву приведет лишь к новым жертвам.