Премьер Индии поделился планами по дальнейшему сотрудничеству с Россией

Моди: Индия ждет дальнейшего углубления особого стратегического партнерства с РФ

Индия ждет дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства с Россией. Планами по дальнейшему сотрудничеству с Москвой поделился премьер-министр Индии Нарендра Моди на странице в соцсети X.

«Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», — заявил политик.

Он подчеркнул, что укрепление связей России и Индии принесет большую пользу народам стран.

Ранее самолет с премьер-министром Индии на борту приземлился в аэропорту Внуково. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет Boeing 777 находился в воздухе 5 часов 40 минут и прибыл в Москву в 14:32 по местному времени.