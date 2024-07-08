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15:56, 8 июля 2024Мир

Премьер Индии поделился планами по дальнейшему сотрудничеству с Россией

Моди: Индия ждет дальнейшего углубления особого стратегического партнерства с РФ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Индия ждет дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства с Россией. Планами по дальнейшему сотрудничеству с Москвой поделился премьер-министр Индии Нарендра Моди на странице в соцсети X.

«Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», — заявил политик.

Он подчеркнул, что укрепление связей России и Индии принесет большую пользу народам стран.

Ранее самолет с премьер-министром Индии на борту приземлился в аэропорту Внуково. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет Boeing 777 находился в воздухе 5 часов 40 минут и прибыл в Москву в 14:32 по местному времени.

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      Семен Александров
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