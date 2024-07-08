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11:59, 8 июля 2024Мир

Президент Польши высказался об отношении стран НАТО к членству Украины в альянсе

Президент Польши Дуда: в НАТО нет единства по вопросу членства Украины в альянсе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на открытии заседания Совета национальной безопасности, посвященного предстоящему в Вашингтоне саммиту Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, все указывает на то, что не удастся получить то, чего я добивался для Украины в течение последних месяцев и за год от последнего саммита НАТО. Тут нет единства в альянсе», — высказался Дуда о принятии Киева в НАТО.

Однако польский президент отметил, что у стран альянса есть убежденность, что процесс принятия Украины стал необратим, но Киев должен «самостоятельно принять решение, хочет ли он вступить в НАТО в соответствии с желанием украинского общества».

По словам лидера Польши, будет принято несколько решений, касающихся укрепления Украины, поддержки НАТО для Украины и определенных гарантий безопасности.

Ранее Дуда заявил, что Варшава не отправит своих военных на Украину. Президент подчеркнул, что это приведет к прямому участию Североатлантического альянса в украинском конфликте.

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      Виктория Кондратьева
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