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16:02, 8 июля 2024Экономика

Продажи машин одного китайского бренда в России рекордно выросли

Продажи машин бренда JAC в России приблизились к рекордным 5 тысячам штук

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы продаж китайского автопроизводителя JAC Motors выросли на 11 процентов и вплотную приблизились к отметке в 5 тысяч единиц. Достигнутый показатель стал рекордным для бренда за полугодие, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные пресс-службы «Джак Автомобиль».

Главным драйвером роста продаж китайского производителя в России стал лифтбек JAC J7. На долю этих автомобилей пришлось в общей сложности четверть всех продаж бренда в РФ за первое полугодие. На втором месте по востребованности у россиян кроссовер JS6 с долей в 23 процента (прирост более чем в два раза), а тройку лидеров замкнул пикап Т8 (18 процентов, прирост в 50 процентов), резюмировали в пресс-службе.

С мая 2024 года россиянам стал доступен рамный пикап JAC T9. Кроме того, до конца 2024 года в компании планируют представить несколько обновлений в модельном ряду, который в настоящее время включает в себя лифтбек J7, кроссовер JS3, среднеразмерный JS6, а также пикапы T8, T8 Pro и T9.

Ранее агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщило о заметном росте продаж в России автомобилей еще одной китайской марки. Так, в мае 2024 года реализация машин бренда Geely в РФ выросла на 53,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составила 10 271 единицу. Самой востребованной у россиян моделью оказался среднеразмерный кроссовер Monjaro — его купили 2933 раза.

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      Анатолий Акулов
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