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20:27, 8 июля 2024Экономика

Россия резко увеличила закупки бразильского мяса

Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В июне Россия резко увеличила закупки бразильского мяса. Об этом со ссылкой на данные статслужбы южноамериканской страны пишет РИА Новости.

В прошлом месяце поставки из Бразилии подскочили в 1,7 раза, до 26,7 миллиона долларов. Основной объем пришелся на мясо крупного рогатого скота, его Москва закупила на 21 миллион долларов. При этом импорт мясных субпродуктов вырос вдвое, до 2,7 миллиона долларов. Мяса птицы было поставлено на 2,5 миллиона долларов, свинины — на 420 тысяч долларов.

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Всего за первое полугодие Бразилия экспортировала в РФ мяса на 167,5 миллиона долларов (в 1,5 раза больше, чем годом ранее). Россия входит только во вторую десятку крупнейших покупателей бразильского мяса, лидеров на протяжении многих лет остается Китай с результатом в 3,4 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объемов производства ряда продовольственных товаров в России достаточно и для обеспечения нужд внутреннего рынка, и для экспортных поставок. В частности, речь идет о мясе, зерне, сахаре, рыбе и растительном масле, рассказал глава кабмина.

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