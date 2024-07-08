Россиянам объяснили появление странной пены в Амурском заливе

Эксперт Орлова: пена в Амурском заливе появилась из-за цветения водорослей

Появление слизи и пены на поверхности Амурского залива связано с цветением микроводоросли динофлагеллят. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

По ее словам, научный центр провел исследование и установил, что никакой опасности для здоровья людей нет.

«В слизи обнаружены и другие объекты, включая пыльцу. Но масштабы цветения обусловлены именно массовым цвет динофлагеллят», — сообщила специалист.

Ранее сообщалось, что ученые Вустерского политехнического института в США разработали материал, который позволяет удалять мочевину из воды и перерабатывать ее в газообразный водород. Новая работа решает проблему отсутствия недорогих и высокоэффективных электрокатализаторов, избирательно окисляющих мочевину вместо воды.