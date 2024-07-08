Россиянина жестоко избили из-за замечания продавцу на рынке

Жителя Нижнего Новгорода жестоко избили из-за замечания продавцу на рынке

Жителя Нижнего Новгорода жестоко избили из-за замечания продавцу на рынке. О произошедшем с россиянином сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, мужчина зашел в палатку с овощами и возмутился высокими ценами, за что тут же получил: торговец вытолкнул его, повалил на землю и стал избивать ногами. К агрессору присоединился коллега — они сломали покупателю голень.

Спустя некоторое время оперативники задержали их. Одного из продавцов отправили в колонию строгого режима на девять лет, по другому решение еще не было вынесено, утверждает Ni Mash.

Ранее сообщалось, что житель Казани до судорог избил сына на глазах его сестры и матери. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.